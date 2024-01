Comparte

El presidente de Huachipato, Victoriano Cerda, nuevamente desmintió estar vinculado a la propiedad con Universidad de Chile y afirmó no tener injerencia en la toma de decisiones de Azul Azul.

“No tengo ninguna relación con la propiedad de Universidad de Chile. Esta cuestión la he dicho en más de una oportunidad, pero la puedo repetir veinte mil veces”, dijo en diálogo con ESPN Chile.

“Entiendo que vende, entiendo que me lo preguntan porque finalmente termino en el generador de caracteres, apareciendo en el titular o sirve para la cuña de Twitter, que es parte del mal de la deformación de esta cuestión”, agregó.

Cerda, además, aseguró que vivió una situación similar hace algunos años. “Tampoco tengo influencia ni injerencia en Universidad de Chile ni en ningún otro club que no sea Huachipato. Antes de la U me colgaron la propiedad de San Marcos de Arica, que yo mandaba y finalmente el club se terminó vendiendo y no tuve nada que ver”, indicó.

“También se me achacó la propiedad de La Serena. Luego pasó el ruido y quedó ahí. Todos los pelotudos que salieron a decir que yo era dueño de La Serena y Arica, ¿dónde están? Son los mismos que dicen esto de Universidad de Chile”, completó.