El volante de 23 años entregó detalles de su llegada a los cruzados y abordo los desafíos que se vienen para el conjunto de la precordillera.

En conversación con El Mercurio, el ex Magallanes destacó la alegría que siente por llegar a un nuevo club. "Estoy súper contento de empezar un nuevo desafío. Tuve una adaptación bonita, los compañeros me recibieron de buena manera", comenzó diciendo el volante.

Por otro lado, Canales reveló detalles de su llegada a Universidad Católica, donde Nicolás Nuñez jugó un papel clave.

"Siempre estuve en contacto con él, siempre me hablaba. Cuando se fue de Magallanes me dio buenos deseos, diciéndonos que quería que nos quedáramos en Primera. Cuando salimos de vacaciones se contactó directamente conmigo y me dijo que quería que viniera. Me llamó para ir a Católica y desde el primer minuto le dije que sí".

El joven mediocampista llegó a Católica con hambre de triunfo, y así lo demuestran sus palabras: "Tenemos los objetivos súper claros, todos, todo el grupo. Sabemos lo que tenemos para pelear: el Campeonato, la Copa Chile y pasar la fase de la Sudamericana. Nos estamos preparando de la mejor forma".

Finalmente, Canales que tuvo un buen año en Magallanes, y también actuaciones destacadas en los Juegos Panamericanos, profundizó sobre su labor dentro del terreno de juego y las variantes que puede ofrecer al técnico.

Puedo jugar de volante central o de volante mixto. Me acomodan las dos posiciones. Cuando jugaba Tomás Aránguiz yo jugaba más centralizado (en Magallanes), pero en los últimos jugó el "Pupi" (Iván) Vásquez y yo fui más mixto. No tengo problemas en jugar en cualquiera de las posiciones. Católica es un equipo grande y hay que prepararse de la mejor forma para estar a la altura", concluyó el refuerzo de "la franja".