El entrenador de Vélez Sarsfield, Gustavo Quinteros, reconoció el interés por el arquero de Colo-Colo, Brayan Cortés y lamentó que las negociaciones no hayan llegado a buen puerto.

“Brayan estaba agendado y en carpeta del club porque en noviembre Vélez se quedó sin dos arqueros, atajó el tercero los partidos más importantes del torneo argentino”, comenzó diciendo el exentrenador albo a Deportes en Agricultura.

“Él estaba en carpeta y cuando me preguntaron por supuesto que yo di el ok. Es un muy buen arquero, podría haber venido a Vélez, pero no se dio”, lamentó el DT.

Por último, Quinteros señaló que “es una decisión entre el club y el jugador. Yo lo conozco, es un arquero que puede atajar en cualquier fútbol competitivo”.