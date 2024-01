Comparte

El pasado domingo debutó "Top Chef Vip" por las pantallas de CHV, en donde ya se vivió un tenso momento, entre el participante Jordi Castell y la chef Fernanda Fuentes.

La situación se dio luego de que la chef cuestionara al fotógrafo cuando este cocinaba un huevo frito.

"¿Y su mandil?", le consultó la especialista en cocina, mientras que Castell no guardó silencio y le respondió: "No me lo puse porque es incómodo".

El intercambio de Jordi Castell y Fernanda Fuentes

Este pequeño detalle generó un tenso intercambio entre ambos. "Es su uniforme", le replicó Fuentes.

Ante esto, Castell una vez más alzó la voz: "¿Para un huevo...?", cuestionó. Luego añadió: "Bueno, me lo pongo para la próxima".

Momentos más tarde, en una entrevista posterior, Castell repasó la situación y cómo se sintió con el cuestionamiento de la chef.

"Cuando la jueza me llamó la atención por no tener puesto el mandil, encontré que era una televisión bien antojadiza, entonces ahí dije ‘ahhh ya, volvimos al 98′ pero bueno, era parte de, estamos todos haciendo televisión, y si ella va a ser pesada conmigo voy a tener que ser pesado con ella de vuelta y si va a ser amorosa, yo voy a ser amoroso", reflexionó Castell ante la cámara.

Castell no solo recibió críticas de Fernanda Fuentes, sino también del español Sergi Arola. "Yo lo veo crudo ah", expresó el chef, respecto al huevo que cocinaba el fotógrafo.

"O sea sorry, yo nunca tuve paila de aluminio, siempre de acero inoxidable, entonces qué voy a hacer...", le respondió Castell al español.

