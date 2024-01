Comparte

Luciano Pons, nuevo delantero de Universidad de Chile, valoró su llegada al club y avisó que espera marcar muchos goles esta temporada.

“Estoy muy contento por este gran paso en mi carrera, era un momento especial para saltar a un equipo tan grande como es la U. Quiero aprovecharlo de la mejor manera y tratar de que sea un gran año para todos”, dijo a los canales oficiales del club.

“Es un paso gigante estar acá en la U después de esa trayectoria tan difícil creo que me agarra en un momento muy bueno en mi carrera”, añadió.

Respecto a sus cualidades, el atacante afirmó que “mi carrera me hizo ser un jugador más duro, más sacrificado. La verdad es que eso ayuda muchas veces en el campo porque el equipo lo necesita y ahí estamos preparados”.

“Soy un nueve de área, pero cuando el equipo necesita hay que tratar de socializar un poco. Trato de salir, de juntarme y de generar espacio a los compañeros que puedan llegar para que queden mano a mano”, agregó.

“Soy un jugador con un carácter bastante fuerte dentro del campo de juego, en el que va a dejar el todo en cada pelota”, continuó.

Pons, además, adelantó sus objetivos en la U. “Vengo con la meta de ojalá tener un gran año, hacer muchos goles que sirvan para el equipo. Pero lo primero es ponerme bien, a disposición del cuerpo técnico y aportar mi granito de arena desde donde toque estar”, indicó.

Por último, el argentino se refirió a su relación con Gustavo Álvarez, DT que buscó su fichaje cuando dirigía en Argentina. “Con Gustavo tuvimos la oportunidad de ponernos a charlar cuando él me quiso llevar a otro equipo en Argentina, no se pudo dar por distintas situaciones, pero es algo muy importante que el técnico me quiera para adaptarme rápidamente al equipo y su juego”, cerró.