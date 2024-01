Comparte

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este miércoles a la polémica que envuelve al artista Peso Pluma y su participación en el Festival de Viña 2024. El directorio de TVN pidió cancelar su venida, argumentando que su repertorio alude a la violencia y el narcotráfico.

"Televisión Nacional es un ente autónomo y ahí se expresó un directorio. Por lo tanto, no nos corresponde dar mayor antecedente de aquello. Su directorio está representado y pondrán preguntarle a ellos por esa determinación", partió diciendo la ministra.

Sin embargo, dijo que "lo que nosotros hemos dicho como Gobierno, y cuál es nuestra posición frente a esto, es que nos parece muy necesario y muy bueno que haya un debate y una reflexión en torno a cómo las expresiones artísticas, que son distintas, son reflejo de su tiempo, también son permeables al escrutinio, al debate público, dada la realidad que atraviesa la sociedad".

"La censura es compleja, porque sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina. Ahí nosotros hemos dicho que, si bien estamos de acuerdo con que no es bueno incentivar o promover la narcocultura, no estamos de acuerdo con la censura. Esa es la posición del Ejecutivo en esta materia", concluyó Vallejo sobre Peso Pluma.