Siendo un referente nacional e internacional en surf de olas gigantes, Cristián Merello, atleta Vans, hizo de lo suyo sobre el mar de Punta de Lobos, Pichilemu, posando con sus mejores trucos sobre la tabla para el fotógrafo de deportes de acción Jean Louis de Heeckeren. Ambos desafiaron -junto a un equipo audiovisual- las olas de la capital del surf, para hacer por primera vez en la historia de deportes extremos, fotografías de acción y artísticas con flash en el agua, resaltando los colores del cielo y mar..

De eso se trata el nuevo documental presentado por Vans: Revelaciones III en donde Merello junto a De Heeckeren se entregan al mar durante la puesta de sol para conseguir fotos, que en términos técnicos tiene que ver con exponer la luz de la cámara para que el cielo se vea bien rojo/naranjo, acompañado de la iluminación de la ola con el flash para que así no se vea oscura. Esto se da gracias a la coordinación de dos motos de agua, la primera con un conductor y un asistente de cámara que lleva un flash, y la segunda que lleva al fotógrafo con la cámara.

Para Jean Louis la travesía de Revelaciones III conllevó mucha organización: “Con los surfistas estás inmerso en el deporte y es muy difícil porque influyen muchos factores. Primero, que las olas estén buenas, que no haya mucha corriente y lo más importante, que yo esté en el momento preciso atento para sacar la foto” y agregó: “En el caso de esta sesión lo más difícil fue coordinar la moto de adelante que va con el flash, con mi moto que lleva la cámara”.

Por su lado, Merello también tuvo que exigir el máximo de su capacidad para lograr la foto y el documental. Con más de 15 años de experiencia surfeando de manera profesional y especializado en olas gigantes, la vida de deportista lo ha llevado a ser un nómade, un buscador de olas por el mundo, siendo sus favoritas las de Hawaii, México, Portugal y su ciudad natal: Pichilemu.

Para Revelaciones III de Vans, el surfista asegura que no fue tarea fácil. “Lo más difícil de hacer fotos en el agua es el propio mar, porque es un ser vivo y cuando no quiere ser expuesto, simplemente no te da la toma”.

Así, tras todo un día de filmación y fotos el resultado fue de tres fotos inéditas, nunca antes realizadas por Jean Louis de Heeckeren acompañado de un documental que se puede ver en Revelaciones III.