Comparte

El entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, habló en conferencia de prensa previo al partido contra Coquimbo Unido, y abordó la planificación de la U desde su llegada y las posibles suspensiones por tarjetas amarillas de algunos de sus jugadores.

Cuando se le preguntó al técnico argentino si el actual nivel del equipo coincidía con sus expectativas, Álvarez expresó que sí estaba de acuerdo con la forma futbolística del equipo, pero no necesariamente con los resultados. “Sí esperaba esto (forma futbolística), no los resultados. Los resultados no dependen 100% de uno, pero en ese momento el 2 de enero me preguntaban cuándo iban a ver esta nueva U por llamarlo de alguna forma, y yo dije desde el primer entrenamiento“, señaló Álvarez.

En cuanto a las posibles suspensiones por tarjetas amarillas de Zaldivia y Calderón, así como las constantes discusiones con los árbitros de Leandro Fernández, Álvarez reconoció la importancia de evitar amonestaciones innecesarias. “Nosotros sabemos que a la intensidad que juega el equipo hay que agarrar el timing justo para no ser amonestado, una llegada tarde, una entrada destiempo; las amarillas tenemos que evitarlas siempre y cuando se pueda, lo que es netamente deportivo y lo que es disciplinario (Fernández) hay que tratar de evitarlo también”, concluyó Álvarez.

El equipo azul se prepara para su próximo desafío contra Coquimbo Unido, buscando continuar su buen desempeño en el torneo.