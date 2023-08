Comparte

Martín Vidaurre continúa en plena temporada de competencias. Entre entrenamientos y fechas mundiales, el bicampeón está experimentando y demostrando su desempeño en el primer año en la categoría Elite, por lo que este viernes llegará hasta la sexta fecha de la Copa del Mundo UCI, que se desarrollará en Vallnord, Andorra, para conseguir los puntos y posicionarse en la tabla donde compite con los mejores del mundo.

Andorra es un circuito particular, ubicado en Los Pirineos entre Francia y España. Se destaca por ser una mezcla de subidas, pistas rocosas y contundentes, con un descenso en zigzag que exige un dominio en la respiración por la altura, por lo que para los competidores que no están acostumbrados, podría ser este un factor clave en su desempeño. Martín, conoce bien este circuito y ha vivido en carne propia su dificultad. De hecho, el año pasado obtuvo el sexto lugar en la pista, siendo el único circuito donde no lideró o quedó dentro de las tres primeras posiciones.

El atleta sin duda se ha preparado y entrenado sin descanso y las fechas mundiales representan una previa para lo que será también los Juegos Panamericanos en octubre, por lo que cada oportunidad de competencia es también una oportunidad de mejorar el rendimiento.