Comparte

El volante chileno de Atheltico Paranaense, Arturo Vidal, recordó su conflicto con Jorge Sampaoli, con quien arremetió tras su salida de Flamengo.

Sobre su partida del Mengao, el King afirmó a TNT Sports Argentina que “fue un caso especial. A mí me sorprendió mi salida de Flamengo, no me gustó la forma. Yo podría decir muchas cosas de mi salida, pero por respeto a mis compañeros no las digo”

“Uno en el fútbol va creciendo, va aprendiendo y otro van hacia abajo cuando se les complica las cosas. Y ahí uno realmente conoce a las personas”, agregó.

Respecto al conflicto con Sampaoli, el mediocampista señaló que “de mi parte nunca nada se rompió, yo siempre he sido leal. Pero cuando veo cosas raras mi relación cambia mucho y exploto. En ese momento se me salió un poco la cadena”

“Él no fue frontal conmigo. En Chile lo fue porque dependía de mí y de unos compañeros, pero en Flamengo no. Y me dolió mucho porque en un momento arriesgué mi carrera por él y por mi Selección”, sentenció.