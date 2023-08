Comparte

Lucas Crespo fue el último eliminado de Gran Hermano, joven tiktokero que abandonó el espacio en medio de una serie de polémicas, como una querella criminal en su contra, así como también el caso bigotes y diversas polémicas.

Ahora, en conversación con el portal Publimetro, repasó algunas de estas polémicas, como la que consumía «drogas» dentro del encierro, en específico, con los desodorantes spray.

Tras ser consultado sobre el tema, respondió: «No inhalo spray«. Sin embargo, aclaró que sí le gustaba oler aromas.

«Echaba desodorante en el baño y olía, porque siempre me he echado desodorante de mujer, les dejo el dato. Uno transpira mucho menos, entonces lo olía. Echaba y lo olía, pero no es que jale spray«, relató.

Por último, repasó: «Echaba y olía cuál era más rico, pero nunca inhalé spray», aludiendo a las teorías que circulaban por Twitter.