Comparte

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en general este miércoles la reforma tributaria, cuyo proyecto es el eje central de la administración del Presidente Gabriel Boric.

En detalle, la votación fue 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. Con esto la iniciativa del Gobierno no alcanza la mayoría suficiente para avanzar en el Congreso.

"El Gobierno no aprendió nada el 4 de septiembre. Nuevamente, ingresó una reforma radical, octubrista, pese a que la Comisión de Hacienda -los integrantes de oposición- hicimos muchísimas observaciones al proyecto, (…) y el Gobierno fue incapaz de escuchar", dijo el diputado Agustín Romero tras la votación.

"El Gobierno no escucha, no ha aprendido de lo que está pasando en Chile, la gente no quiere estos cambios radicales", agregó.

Por su parte, el parlamentario Frank Sauerbaum, se mostró satisfecho que los argumentos que se mostraron en la Sala se logró convencer a un sector.

"Esta es una señal clara que se ha formado un nuevo bloque opositor que se une cuando se amenaza el interés de Chile. Hoy día las pequeñas empresas y la clase media estaban amenazadas con este proyecto", indicó.

"Le hacemos un llamado al Gobierno: Cambiemos el trato, tiene una oposición que quiere dialogar", complementó.

En tanto, desde el oficialismo enfatizaron que este rechazo en la Cámara Baja del proyecto eje en la administración del Presidente Boric "es un portazo".

"Esta es la política que nosotros creemos que le hace mal al país, la política mezquina y rasca que solo vela por sus intereses y no por los de Chile", sostuvo el diputado Daniel Manouchehri.

Por su parte, Marcos Ilabaca dijo que "es un día triste para el país" al no alcanzar la mayoría suficiente para seguir avanzando. "Lamentamos esta situación porque hoy día se le cierra la puerta a la generación de los proyectos que el Gobierno desea y necesita implementar".

Reforma tributaria: Así votaron los diputados

Cámara de Diputados y Diputadas.