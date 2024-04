Comparte

Hace unos días, y mediante una carta enviada a los accionistas, el Presidente de la CMPC, Luis Felipe Gazitúa, sostuvo que “estamos frente a un retroceso que no coincide con las oportunidades globales que plantea esta industria (forestal)”.

En conversación con “La Mañana de Agricultura”, Gazitúa profundizó en sus dichos, explicando que “esto no es una cosa que nos afecte particularmente a nosotros. Y la razón por la cual estamos relevando el punto es porque la industria forestal es valiosa y valorada en el mundo”.

Sin embargo, planteó que “el grueso aquí son miles de pequeños y medianos productores forestales y agricultores, que complementan su tarea agrícola con la plantación forestal. Y ahí hay plantaciones nuevas, a las cuales además Chile está comprometido y no está cumpliendo, y replantaciones”.

En ese sentido, cuestionó que en Chile “hace muchos años que no hay políticas que valoren y promuevan la industria forestal como en otras partes del mundo, y eso ha hecho que no haya plantaciones nuevas, y que aquellos pequeños y medianos productores forestales y agrícolas, tampoco replanten cada vez que cosechan”.

“Y no lo hacen porque no hay incentivos a hacerlo, y además, queman, les roban y usurpan. La estimación oficial sobre, digamos, las plantaciones forestales productivas, eran del orden de 2 millones 300 mil hectáreas, según las últimas cifras oficiales. Nuestros tenemos bastante evidencia que eso hoy está bajo dos millones de hectáreas, y eso proviene de los fenómenos que he señalado”, añadió.

Factores que afectan a la industria

Consultado por los elementos que influyen en el tema, Gazitúa expuso que “hemos desarrollado una industria en los últimos 50 años un poco en silencio, sin relevar las virtudes, donde se han construido muchos mitos, respecto del uso del agua, la sustitución de bosques nativos por plantaciones”.

“Eso ha hecho que no haya políticas públicas que valoren esta industria y la estimulen. Y, por otro lado, están los fenómenos que usted menciona; usurpaciones, incendios y robo de madera”, manifestó.

Aspecto mundial

Sobre la mirada global en torno a la materia, el presidente de CMPC, aseguró que hay muchos casos.

“Por ejemplo, en Latinoamérica. Uruguay hace algunos años, la industria forestal representaba 0,5% del PIB, este año va a representar más de 5%”, ejemplificó.

En el caso nacional, “el año 2018, las exportaciones forestales llegaron a ser casi el 10%, hoy son del orden del 5%”, sumó.

“(…) En Chile, más allá de la contingencia, lo que el Estado debiera hacer es mirar cuál es el valor que tiene esta industria y establecer políticas públicas que signifiquen incentivos, especialmente para los pequeños y medianos productores, que son decenas de miles”, reflexionó.