Jani Dueñas reveló un momento desconocido para muchos tras su presentación en el Festival de Viña del Mar en 2019, donde la Quinta Vergara pifió y abucheó la rutina de la humorista.

En el programa «Entre Broma y Broma» de Luis Slimming, que se transmite por YouTube, Dueñas resaltó que cuando estaba en el escenario «hubo alguien que me miraba con mucha dulzura» y que tras su presentación aquella persona corrió para abrazarla.

«Me acuerdo cuando estaba arriba, veía a todos los famosos que estaban en primera fila, pero hubo alguien que me miraba con mucha dulzura, yo jamás lo esperé: ‘La Jueza, Carmen Gloria Arroyo‘«, comentó.

Y luego prosiguió relatando: «Parto caminando por el pasillo (…) y lo primero que me encuentro, o lo primero que yo veo, porque mucha gente me hablaba y yo no veía nada, fue a ‘La Jueza’, y ella viene corriendo hacia mí para abrazarme con su pololo, Bernardo.

«Fue bien impactante ese surrealismo de ese momento«, declaró.