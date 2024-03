Comparte

Mon Laferte planea alejarse de la música y los escenarios por algún tiempo. Eso sí, aquello no ocurrirá en el corto plazo.

La artista nacional fue entrevistada por Culto La Tercera, en donde habló sobre su exitosa carrera y los planes que tiene a futuro.

En ese sentido, mencionó que en el devenir buscará tener una vida más tranquila, motivo por el cual se retiraría de la industria musical por algún tiempo.

Pese a ello, en sus planes no está el dejar definitivamente la música, sino que distanciarse por varios años, en donde se dedicaría a componer para ella misma. Todo esto, con el fin de regresar a los escenarios “cuando esté muy mayor”.

Mon Laferte planea alejarse de la música

Respecto a sus planes, la cantante señaló: “Me imagino, no sé si en diez años, pero en un futuro, no haciendo música, estudiando algo. O a lo mejor yéndome a un país donde nadie me conozca, trabajando en una librería, algo así”.

También tiene pensado estudiar profesionalmente arte, aunque dejando de lado la rama de la música.

Si lleva a cabo su plan de vida, luego de años de ausencia en la industria musical, Mon volvería a los escenarios. “Cuando esté muy mayor, si es que llego a muy mayor, cuando sea bastante más grande, ahí volver a la música. Pero cuando ya esté grande. Como una nueva adolescencia”, enfatizó.

De momento, nada de eso está cien por ciento confirmado, ya que la artista nacional se centra en sus proyectos más próximos.