El defensor de la Roja Igor Lichnovski analizó su presente en el inicio de la era Gareca en la selección chilena y adelantó el partido de este martes ante Francia. El jugador del América se mostró conforme con su rendimiento y valoró el ambiente que se vive en la concentración de Chile.

“Yo creo que de más está decir que cuando uno viene a la selección es para expresar lo que uno es como jugador. En lo grupal creo que todos se sintieron muy cómodos. Yo no venía hace tiempo, pero fue lo que lo que pude apreciar: mucho compromiso y sacrificio. También el partido fue planteado de una manera desde el cuerpo técnico y creo que lo entendimos bien“, señaló el defensa tras el primer entrenamiento de Chile en Marsella.

Sobre el triunfo por 3-0 sobre Albania, Lichnovski señaló que “eran un equipo que iba a salir a las contra, Eran profundos, intensos, potentes en el contraataque y como digo, creo que no les permitimos a ellos en ningún momento tener alguna posibilidad de gol de esa manera”.

Al ser consultado sobre el favoritismo de Francia y si es que Ricardo Gareca les ha propuesto un plan especial para enfrentar a Kylian Mbappé y compañía, el formado en la U señaló que “esto es fútbol. No sé cómo hacer las apuestas afuera, pero somos chilenos. Tuvimos la posibilidad de hablar un poco. No puedo decirlo aquí. Yo creo que el mensaje principal que nos ha dado él (Gareca) y que también nosotros como futbolista lo tenemos claro. Es que somos una selección, representamos a nuestro país y vamos a ir a ganar”.

“La disposición está. Creo que lo dijo Alexis al terminar el partido y si lo dice Alexis, que ha estado en absolutamente todos los últimos proceso. Entonces, es un punto a favor que podría decirse la disposición, el compromiso, más allá de quién está o cuáles son los nombres propios. Yo creo que todos quieren que a Chile le vaya bien“, agregó.

Además, el central de la Roja valoró la presencia de hinchas chilenos en esta gira europea de la selección: “Donde he ido, a donde hemos estado a dar una vuelta, al entrenamiento, aquí mismo en el hotel, siempre hay una familia chilena o un grupo“.

“No me gusta mucho hablar de mí. Las estadísticas, no sé los logros que he tenido deportivo o también como personas están ahí a la vista. Uno tiene que, al final, respecto a la selección, esperar el momento. Yo creo que la selección, insisto, no es de nombres propios, sino que es del país. Cuando no he estado nominado he querido siempre que le vaya bien y que estén los mejores“, agregó.

“Si me toca (jugar) voy a hacerlo lo mejor que pueda. Francia es un rival que juega profundo, tiene unos velocistas. Creo que los diferentes jugadores que están en los diferentes equipos y ligas, son de clase A, pero también depende mucho cómo lo enfrentemos nosotros, qué es lo que vamos a proponer y disfruten el partido”, sentenció el defensor.