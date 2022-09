Comparte

Polémica generó Karol Lucero, luego de que compartiera un registro a través de las redes sociales criticando las fuentes de agua y grifos en Europa, aludiendo al cambio climático.

Este registro no pasó nada desapercibido en las redes sociales, donde recibió múltiples comentarios y críticas.

Sin embargo, estos mensajes fueron correspondidos, ya que el ex "Mucho Gusto" compartió un video a través de las redes sociales, donde respondió a los mensajes que recibió.

"Estaba leyendo los mensajes del último reel que subí y todavía no puedo entender como la gente o algunos en realidad, no son capaces de entender que existe una diferencia entre las fuentes y los grifos de agua potable que corren y se van a la alcantarilla. Que no es un agua que se renueva como en todas las fuentes que conocemos y que hay en la mayoría y en los lugares de Europa", inició comentando.

"Siempre tenemos que cuidar el agua"

Luego continuó: "Pero más allá de eso, hay personas que dicen que se pierde poca agua, que no es tan importante y efectivamente hay muchos artículos que lo dicen pero no debiésemos perder ni una gota de agua, o sea poner una llave que abre o que cierra es muy positivo. Quizá ahora no afecta tanto pero va a ser un ahorro para el futuro. Siempre tenemos que cuidar el agua".

Por último, expresó: "Otros que decían oye, pero preocúpate del agua de chile. He participado en miles de campañas y no es mucho realmente lo que uno puede hacer, pero el mensaje es claro, cuidemos el agua porque es el oro del planeta".

Aquí puedes ver el registro que compartió y generó la polémica: