Una antigua polémica de Naya Fácil, que data del 2019, continúa trayendo problemas para la joven.

Esto, luego de que en aquel tiempo la joven optó por entrar a una iglesia de Caldera y desnudarse por unos segundos, lo cual quedó registrado en una transmisión que realizaba en vivo.

En este sentido, la joven hoy fue comunicada de que se encuentra con orden de arrestro, luego de que no se presentara a la audiencia en la Región de Atacama.

"CTM mi abogado se acaba de comunicar conmigo. Recién terminó la audiencia en la cual no fui", publicó a través de sus historias de Instagram, mostrando la conversación que mantenía con su defensor.

"Tienes una orden de arresto (…) Te van a ir a buscar a tu domicilio"

En el texto se dejó leer: "Hola tienes orden de arresto a contar de hoy. Carabineros de Chile recibirá la orden de arresto. Así que en cualquier momento te van a ir a buscar a tu domicilio".

Luego, en otras publicaciones, continuó: "La media volaita, tengo rabia y pena. Mañana es la audiencia, vieja CTM el medio show que está haciendo y yo jamás hice nada tan grave…Mañana lo más probable que me tomen detenida".

"Gente de Caldera, su alcalde vale nada. Anda preocupada más de Naya Fácil que de su propia comuna", criticó.

Cerrando el tema, señaló que ya no es la misma de antes. "He cambiado caleta y si asumo mis weadas del pasado. Siento que no he lastimado a ninguna persona y ya pedí las disculpas".

"Este último año he tratado de hacer las weas bien y no me dan la posibilidad de hacerla por Zoom", relató. "Ahora entiendo el dicho, tu pasado te condena. Literal".