Nicolás Yunge, actual influencer y ex participante del reality “Perla”, compartió a través de sus redes sociales la difícil situación que está viviendo con su familia por la pérdida de su hermana menor.

A diferencia de su círculo familiar, él ha tenido que sobrellevar su tristeza desde la distancia, ya que actualmente está viviendo en Inglaterra. Su mudanza se debe a que se sentía inseguro en Chile, porque en más de una ocasión recibió amenazas de muerte y discriminaciones por su orientación sexual.

“Pedir asilo en otro país no es fácil. Fueron meses, viví en hogares de extranjeros (…) estaba luchando por mis derechos, para que me respetaran, para que fuera tratado como un ser humano, algo que no ha ocurrido en toda mi vida”, expresó el influencer hace un tiempo.

Sin embargo, a pesar de que está fuera del país estuvo presente de forma telemática en el velorio y funeral de su hermana, Rosario.

“Gracias a la tecnología, hoy pude ser parte de la ceremonia y entierro, pero duele en lo más profundo de mi corazón, no haber podido estar personalmente para decir el último adiós, hasta que nos encontramos nuevamente”, sentenció el ex chico reality en sus historias.

Aprovechó su plataforma que cuenta con 200 mil seguidores, para dar las gracias a todas las personas que han empatizado con él en estos momentos difíciles.

“Doy muchas gracias a toda la gente que me ha mandado amor, pésames y todo tipo de cariño para mí y mi familia en este momento tan difícil, que es la pérdida de mi hermana menor”, comentó Nicolás Yunge.

Finalmente, recalcó lo agradecido que está con sus seguidores y despidió a su hermana: “Muchas gracias nuevamente a todos y descansa para siempre en paz, mi Rosarito”.