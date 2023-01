Comparte

El volante chileno y ex seleccionado nacional, Marcelo Díaz, fue presentado como nuevo jugador de Audax Italiano. El mediocampista aseguró que su arribo a los itálicos se concretó porque fue el club que siempre lo quiso.

“Mi arribo en Audax Italiano es porque es el club que me quiso desde un comienzo. Cuando yo llegué al país, dije claramente que venía a disfrutar, ser feliz, reencontrarme con mi familia y jugar donde me quisieran. Audax empujó muchísimo, y otros equipos quisieron contar conmigo y les agradezco, pero Audax hizo las cosas bastante bien, me dio confianza, hablé con el entrenador, y eso hizo que yo esté con los colores de Audax”, dijo Díaz en conferencia de prensa.

En esta instancia, el volante prefirió no referirse a su frustrado traspaso a Universidad de Chile. “No me corresponde hablar, no es mi club. Estoy comprometido con Audax y lo que diga el resto de las personas se quedará en eso, son palabras de otras personas, no tengo por qué meterme en ello”, indicó.

“A los hinchas, y lo que ha sucedido, lo he dicho en redes sociales, fue un cierre de capítulo. Por lo mismo, hoy nos hemos centrado acá para hablar de Audax Italiano, que es el club que me ha abierto las puertas para poder jugar y tener un lindo pasar”, añadió.

Por último, se refirió a sus objetivos en el conjunto itálico. “Me he sentido cómodo y con mucho respeto. Desde lo futbolístico, me pondré al cien por ciento, privilegiando el grupo. Todo lo que aprendí, lo que conseguí jugando en el exterior y la selección chilena intentaré inculcarlo a los más chicos para que vayan aprendiendo”, afirmó.

“Lo principal es responder dentro de la cancha. Afuera podemos hacer muchas cosas, pero lo principal es adentro de la cancha y el vestuario, que es importante”, cerró.