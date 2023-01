Comparte

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió a los "escoltas bancarios" y afirmó que esta práctica "incurren en una ilegalidad", donde argumentó las multas que podrían tener.

De acuerdo a lo expuesto por T13, se constató que hay empresas que brindan seguridad a personas a la salida de una sucursal bancaria, con la finalidad de protegerlas de un eventual asalto.

Tras esta revelación, la autoridad de Gobierno indicó que "los guardias de seguridad que prestan servicios de seguridad privada no pueden ejercer este tipo de tareas, esas tareas incurren en la ilegalidad".

"Como Gobierno nos hemos comprometido a avanzar en un anhelo muy grande de este país que es tener una ley de seguridad privada y ese compromiso lo vamos a cumplir", puntualizó.

Asimismo, el subsecretario agregó que "un mercado de seguridad privada que crece, donde hay prácticamente entre cuatro y cinco guardias de seguridad privada por cada carabinero, tiene que tener y debe tener tareas claras (…)".

Y precisó que "ya me he puesto en contacto dado estos casos con el Departamento de Seguridad Privada de Carabineros de Chile y concordamos que no solamente estos son actos que incurren en la ilegalidad, que ocurren dentro de marcos que no están regulados, pero sobre todo quienes ejerzan estas acciones tendrán que cumplir las multas y castigos pertinentes".

Finalmente, Eduardo Vergara mencionó que "no nos olvidemos que los guardias de seguridad privada y las empresas de seguridad privada tienen que recibir certificaciones de Carabineros de Chile y si es necesario que clarifiquemos eso públicamente lo estamos haciendo acá, pero también ejercer nuestras facultades como corresponde también lo haremos porque no podemos continuar permitiendo que labores como esta ocurran fuera de los márgenes de lo regular".