Hace ya bastantes meses que se ha especulado sobre la vida amorosa de Gala Caldirola, siendo vinculada románticamente con diversos rostros.

Así, este fin de semana, la modelo española optó por responder a algunas de las preguntas de sus seguidores, que fueron en la misma línea: indagar en su vida más personal.

"¿No te molesta que te vinculen con tanto hombre sin tener pruebas?", fue una de las consultas que recibió la influencer, donde respondió que "obvio que me molesta".

"A todo el mundo le molestaría que hablen de su vida privada, pero también soy consciente de que siendo personaje público, y más una mujer en una sociedad un poquito machista, es súper normal que esto pueda suceder", profundizó luego en su respuesta.

Luego continuó: "Si quieren saber la verdad de todo esto, el 75% de los rumores que han dicho son mentira".

Tras esto, aludió a su antigua relación con Mauricio Pinilla: "Me separé hace un año y medio, soy una mujer soltera (…) Sí es cierto que he conocido personas, y sí es cierto que me he dado y me doy la posibilidad de rehacer mi vida".

Finalmente, regresó a la pregunta original: "Pero eso, ¿me molesta? Sí, ¿es todo cierto? No".