La actriz Patricia Rivadeneira no tuvo el mejor de los inicios para este 2023, ya que un grave accidente la mantuvo hospitalizada e incluso al borde de ingresar a pabellón.

En ese sentido, la artista recordó este lunes el trágico episodio, revelando nuevos detalles del accidente sufrido durante un ensayo de la obra Rita.

“Había un escalón que no estaba terminado y me caí sobre un canto metálico de la escenografía y me fracturé. Quedé planchada varios minutos sin poder respirar. No me pude parar”, declaró en una entrevista a LUN.

“Los teatros, tal como los sets de televisión, son peligrosos, ya que siempre están en construcción, son oscuros y no hay suficiente señalización”, advirtió Patricia Rivadeneira.

“Casi me operaron, porque tenía una pequeña perforación pulmonar, debido a la fractura de costillas. Pero no fue necesario, porque se solucionó gracias al reposo”, añadió la actriz.

“Ahí uno se da cuenta de que la salud es lo más importante. Estas situaciones recuerdan la fragilidad del cuerpo. Es el único bien verdadero”, sentenció Rivadeneria.