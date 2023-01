Comparte

Luis Jara vivió una inesperada situación en medio de una de sus presentaciones en el Casino Enjoy de Copiapó. El cantante chileno fue tocado y besado en el escenario por una de sus fanáticas.

El incómodo momento se registró cuando Luis cantaba "Envidia", uno de sus clásicos. La mujer subió al escenario y lo abrazó. Posteriormente intentó besarlo y tocarlo de forma insistente.

Pese a lo anterior, el cantante continuó con su concierto. Tras la presentación compartió el registro en su cuenta de Instagram.

"Partimos el recorrido de un verano que deseamos sea inolvidable para todos. Ayer hubo risas, música, complicidad, mucho cariño y aplausos. Los adoro", escribió en la publicación.

El momento no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes rápidamente criticaron la situación: "La Señora estaba un poquito pasada para la punta. Me imagino lo qué dirían si le hicieran lo mismo a una mujer"; "Hasta yo me sentí incomoda con la señora 🙄"; "No entiendo como permitieron que esa señora hiciera semejante acoso" y "Falta de respeto, no normalicemos estas situaciones", escribieron.

Revisa el momento a continuación: