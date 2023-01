Comparte

El bailarín, Rodrigo Díaz fue el invitado del programa “Juego Textual” de Canal 13 y conversó con el panel de mujeres compuesto por “Chiqui” Aguayo, Isidora Ureta, María Jimena Pereyra, Begoña Besauri, Yazmín Vazquez, Rayén Araya y Katty Kowaleczko.

En el espacio habló sobre distintos ámbitos de su vida, y reveló cómo empezó su actual relación con Enzo León.

"Me espero, me cuido, me tuvo paciencia y al cabo de un año empezamos como pareja (…) Me llevaba desayuno, me regaloneaba", confesó el exchico “Rojo”.

En el relato, Díaz contó que él estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, porque había terminado una relación de 8 años con su antigua pareja, entonces, sus amigos se preocuparon por su estado de ánimo y estaban muy pendientes.

Enzo León, su actual novio, pidió vacaciones en el trabajo para acompañarlo y consolarlo, sabiendo que el bailarín no le daba mayores esperanzas. Al paso de un año, Rodrigo Díaz decidió entablar una relación con el comunicador audiovisual y actualmente, disfrutan de un lindo vínculo amoroso.