En nuevo capítulo de "Juego Textual", Rodrigo Díaz se confesará en diversas áreas, una de ellas respecto a la paternidad y el matrimonio.

"Si me hubieras preguntado hace 4 años si me quería casar te habría dicho que no, y hoy podría decir quizás. Si me preguntas hoy si quiero tener hijos digo que no, cerré esa ventana", aseguró el bailarín.

La respuesta tan drástica sobre la idea de ser padre se da porque "con mis hermanos siempre cumplí un rol de papá, entonces esa área la tengo un poco resuelta”.

Cercanía con figuras televisivas

En el programa, Díaz también hablará sobre su relación con el baile y ciertas figuras televisivas.

Así, se referirá a la cercanía con Francisca García-Huidobro. "Fran es de las propias amigas que te dicen las cosas a la cara, pan pan, vino vino, y esas son las cosas que más valoro de la amistad”.

Sin embargo, su mejor amiga televisiva es Daniela Castillo, quien fue compañera en el show de talentos "Rojo".

“Juego textual” se emitirá esta noche después de “Tele13 central”, por las pantallas de Canal 13.