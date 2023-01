Comparte

En las redes sociales surgió el rumor de que la actual pareja de Gerard Piqué, Clara Chía fue internada tras sufrir un ataque de ansiedad por las críticas que ha recibido, luego de que se lanzó la canción Music Sessions, Vol. 53, de Shakira con Bizarrap.

En el single, la colombiana ataca indirectamente a la española, con la que su esposo le fue infiel, y le dedicó las siguientes palabras: “Tiene nombre de persona buena, Claramente, no es como suena”.

Por ello, se creyó que la actual novia del exfutbolista estaba sufriendo daños colaterales por la situación.

Sin embargo, el paparazzi Jordi Martin salió a desmentir los rumores de que Chía estaba internada, porque dijo que había visto a los enamorados disfrutando y muy felices.

Pero, no descartó que la joven de 23 años esté pasándolo mal, ya que a través de su Instagram dijo que, “la crisis de ansiedad no viene por la canción… Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clara descubrió algo?”.

¿Qué sabe Clara Chía?

Con ese mensaje el paparazzi dejó una intriga sobre qué estaría pasando con la española y Piqué, aún no se tiene certeza si descubrió algo o si la pareja recién formada ya tiene problemas.

Revisa aquí la canción de Shakira