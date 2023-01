Comparte

El éxito musical de Shakira y Bizarrap sigue dando qué hablar, y es que los fans ha tomado partido entre "team Piqué" o "team Shakira". Pero hay algunos que lo han llevado a la realidad, esto porque un fan español se tatúo al exfutbolista catalán con un reloj Casio y un Twingo, marcas que fueron mencionadas en la sesión 53 de la artista colombiana.

Un joven quiso demostrar su apoyo al deportista y para eso, no encontró nada mejor que tatuarse la cara de Gerard Piqué, un reloj Casio y un auto Twingo en el muslo.

"Esto es pa´ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique" dice el pie de la fotografía.

En tanto, el encargado del diseño señaló al programa español, Espejo Público de Antena 3 que se demoró entre siete y ocho horas en terminar el tatuaje e indicó que "son 30 centímetros de tatuaje con todos los detalles. Para mí fue una experiencia, le hablé para proponérselo y al día siguiente ya estábamos haciéndolo".

Revisa la publicación aquí: