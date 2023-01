Comparte

Inesperada fue la noticia que se gestó hoy y se dio a conocer durante la mañana a través de los matinales, donde el nombre de Tonka Tomicic se tomó la pantalla.

Esto, luego de que ocurriera un allanamiento en la casa de Tonka Tomicic y Parived, por parte de la Policía de Investigaciones y la brigada de Lavado de Activos, en el marco del denominado "Caso Relojes".

La situación generó múltiples comentarios, y quien no quiso quedarse ajeno a esta situación fue José Miguel Viñuela, animador que a travpes de su live "Desde mi cocina con la Nené", se refirió a la situación que vive la animadora.

"Hemos estado al tanto del allanamiento a la casa de la Tonka Tomicic", inició comentando en medio del live.

Tras esto, sumó: "Eso ha sido material en todos los canales de televisión, salvo en TVN, que solidarizaron con Canal 13 y decidieron no cubrirlo".

La reflexión de José Miguel Viñuela

Continuando con sus palabras, Viñuela empatizó con la animadora de Canal 13, de acuerdo al portal Mira lo que Hizo: "Yo quiero tocar un tema que me parece importante. Yo creo que las personas son inocentes hasta que la justicia determine lo contrario, porque uno ha sentenciado personas, cuando hay una investigación y no sabemos todavía si Parived es culpable o no, o si la Tonka tiene o no responsabilidad", sostuvo.

"Se está haciendo una investigación y cuando la justicia determine quién es el culpable, tendrá una sentencia y ahí podremos hablar a calzón quitado. Pero uno no puede empezar a hablar sin saber", manifestó.

Por último, el ex "Mucho Gusto" llamó a que "dejemos que la justicia haga lo suyo", con el fin de evitar más comentarios sobre el caso.