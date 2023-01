Comparte

El director ejecutivo de Inter de Milán, Giuseppe Marotta, aclaró sus declaraciones sobre Arturo Vidal, luego que hace algunos días se viralizaran unos dichos suyos señalando que el volante chileno tenía “una doble vida”.

“Arturo Vidal es un óptimo jugador, no es alguien malo. Es un gran campeón. Tengo un gran afecto con Arturo Vidal, lo conozco desde hace mucho tiempo”, dijo el dirigente a La Tercera.

“Al chileno lo estimo mucho como persona, pero también como futbolista. Lo que pasa es que es una persona que se mantiene muy activa fuera del campo de juego, tiene una personalidad diferente al común de los deportistas, pero de ninguna manera quise decir que tiene una doble vida”, aseguró.

Sobre sus dichos sobre Vidal, Marotta aclaró que “ocurrió que la pregunta del periodista fue mal planteada y la respuesta fue tergiversada. Yo quería decir que era un jugador muy particular, pero no algo negativo”.

“Con Arturo tengo una gran confianza y una relación de afecto de mucho tiempo. Por eso me permito hablar de él. Es un verdadero guerrero en la cancha, un gran competidor. Si se entendió mal lo que dije, me retracto de lo que haya salido en la entrevista”, insistió.

“Si pensara de manera diferente no lo habría traído a Inter de Milán. Para mí es un gran combatiente. Es uno de los jugadores con más garras que he visto en mi carrera”, agregó quien llevara al King al conjunto neroazzurro.

Por último, explicó las razones de la salida de Vidal del elenco lombardo. “Si no se quedó en Inter de Milán solo fue por un problema de edad, porque así lo contempla nuestro programa deportivo. Nosotros trajimos jugadores más jóvenes en el puesto, como, por ejemplo, el albanés Kristjan Asllani, clase 2022”, señaló.

“Si Vidal no está ahora en Inter es por un motivo particular de renovación del plantel, no por indisciplina. Es imposible desconocer su calidad, sus títulos, su carrera en equipos tan importantes”, cerró.