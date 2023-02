Comparte

Este viernes Tonka Tomicic se refirió al impacto que sintió al verse involucrada por los por los medios de comunicación en la investigación contra su ahora ex pareja, Parived, en el marco del caso relojes.

En ese sentido, la animadora dijo sentirse molesta por ver imágenes suyas constantemente en la cobertura que hacían los distintos canales de televisión a una investigación a la que ella no está ligada.

"He buscado formulas para salir de esto, quizá no tan vistosa, he buscado formas de liberarme del caso. De hablar de mi, de mis actos, de pensar en un nuevo tiempo de vida profesional, personal. Uno trabaja con las imágenes", partió diciendo en una entrevista a Tu Día.

"Yo me he sacado la cresta trabajando, yo me siento orgullosa de decirlo, no me da pudor. Entonces quiero cuidar eso, por supuesto que afecta. Al ser personas expuestas hay un lado B, que es lo que hemos visto durante todo este tiempo y esta semana", agregó Tonka Tomicic.

"¿Por qué mi cara tiene que estar puesta en la televisión cuando están formalizando a un grupo de personas? No soy tan consumidora ni de redes sociales ni televisión, pero les puedo decir que cuando prenden las noticias a las 9 de la noche y te ves en la crónica policial, te da vergüenza", sentenció.

"Te da mucha vergüenza, siento que puedo caminar tranquila, tengo la frente en alto, pero cuando tu prendes la televisión y te ves en la crónica policial es terrible. Mi vida no tiene nada que ver con eso", declaró.

Por otro lado, al referirse al proceso judicial que enfrenta actualmente su ex pareja, aseguró que "la única manera de terminar esto, es pasar por el proceso, de alguna manera tienes que cerrar ciclos, la única manera de cerrarlo es el proceso de la justicia".

"Yo confío en la justicia, no fue un mal día ayer, que quedara en libertad es un buen indicio y