Comparte

¿Te podría haber prestado más ropa o apoyado más? Esa fue la tónica de una de las preguntas que le hizo José Luis Repenning a Tonka Tomicic en su entrevista donde "rompió el silencio", tras la formalización por tres delitos de su marido -aunque ahora separados- Marco Antonio "Parived" López.

"Él también me ha dado mucho apoyo a través de los años", dijo la animadora, revelando que él también será entrevistado para contar su versión de los hechos en que lo implican como imputado.

"Yo sé que ellos van a dar una entrevista. Me parece que es súper bueno que lo haga, me parece que va a ser un acto de transparencia importante. Le va a servir a él y también me va a servir a mí", dijo en entrevista con "Tu día" de Canal 13.

"Ellos lo resolvieron con su equipo de abogados (hacerlo ahora), no quisiera opinar sobre el trabajo que han hecho. Sé que ha sido un buen trabajo, tienen un carril, y tienen una estrategia como tiene cualquier cliente con su abogados y esta bien que sea así. Yo tengo mi abogado y en eso tenemos espacios distintos", agregó.