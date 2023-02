Comparte

Este lunes y durante el matinal Mucho Gusto de Mega, los panelistas estuvieron hablando sobre los incendios forestales que azotan distintas zonas del centro sur del país desde hace días.

Fue en esa instancia en la que hablaron sobre un video que se hizo viral durante este fin de semana, en la que se ve a tres personas haciendo un asado en plena zona de catástrofe en el cerro Curamávida en Los Ángeles, Región del Biobío.

Las tres personas fueron detenidas para luego ser puestas en libertad con arraigo nacional y con firma quincenal. Hecho que causó molestia en el periodista José Antonio Neme, quien se descargó en el matinal.

"Arraigo nacional. No se van a ir a Miami, tranquilo. Lo voy a decir de una manera irónica, pero es lo que la ciudadanía piensa del Poder Judicial", comenzó diciendo el conductor.

“Firma quincenal y prohibición de acercarse al predio, o sea no pueden volver al Cerro Curamávida. Seguramente vamos a gastar personal de Carabineros para custodiar el cerro, para que no vuelvan a acercarse”, agregó Neme.

Luego de esto, el conductor de Mucho Gusto denominó que "ya es un insulto para el intelecto de cualquier ciudadano medio de este país".

“Me molesta, me enoja. Ojalá que todo el peso de la ley, o la poca ley que existe, caiga sobre estos personajes. (…) Me parece que esas personas, independiente si estaban o no detrás de la acción del fuego, son un peligro para cualquiera de nosotros y sobre todo para la gente del sur”, lanzó el periodista de Mega.

