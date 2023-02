Comparte

Vesta Lugg fue rupturista y así lo hizo en la "Noche Cero" de Viña del Mar, esto porque apareció solamente en ropa interior.

En detalle, usó ropa interior de color gris, junto a unas sandalias plateadas, outfit que acompañó de diversos accesorios como anillos, pulseras y aros de color plateado que combinaban con su atuendo.

"Mis papás no se esperaban esto, lo siento mucho. Me invitaron a ser sustentable y no hay nada más sustentable que no comprar nada, esa es la propuesta que traemos hoy día", señaló la influencer.

Acerca de cómo surgió la idea del atuendo, indicó que "estábamos sentadas, literalmente, en la cocina con mi mejor amiga. Estábamos hablando de la sustentabilidad en lo cotidiano, ser más conscientes con el consumo, el consumo circular, ropa usada".

Por último, Vesta Lugg añadió: "Y me dice, ‘¿sabes qué? No hay nada más sustentable que no comprar nada y efectivamente, aquí estoy como me ven".