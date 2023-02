Comparte

Ana Gabriel vivió un difícil momento en medio de un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos y tras ello le reveló al público que pronto dejará los escenarios.

Todo esto a causa de las pifias que recibió en su show luego de hablar de política, ya que sus fanáticos rápidamente le hicieron saber que sus palabras no eran compartidas.

Se especula que esta situación le hizo tomar la decisión de dejar atrás su carrera musical de 50 años, porque la intérprete de "Simplemente amigos" dijo arriba del escenario que “cuando yo me retirara iba a decirles, no sé cuándo, puede ser el próximo año”.

¿Se enojó?

La “diva de América” fue abucheada por los presentes, porque dijo que no se ha presentado en Venezuela, Nicaragua, ni en Cuba, ya que viven una delicada situación política y social.

Su opinión personal no pasó desapercibida y el público se sintió ofendido, en ese momento ella aseguró que, “estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera”.

Me desequilibró como artista

Al paso de las horas, la mexicana utilizó sus redes sociales para dar su punto de vista de lo que pasó en el concierto y aclaró lo siguiente:

“Esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones”.

Además, la intérprete de “Quién como tú” aprovechó el espacio para pedirle perdón a sus fans que fueron a disfrutar de su concierto y pasarla bien. En ese sentido ella expresó que, “pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor”.

Por último, la artista confesó que no está viviendo un buen momento, pero afirmó que su próximo show en el mismo recinto será diferente.

“Quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana”, concluyó la mexicana.

