Comparte

La actriz Rocío Toscano se refirió a la polémica desatada tras las declaraciones entregadas por Daniela Aránguiz durante un "live" que realizó junto a la periodista Cecilia Gutiérrez.

Durante la transmisión en vivo, Aránguiz aseguró que Jorge Valdivia mantiene un romance con la diputada Maite Orsini.

"Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así, etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación", aseguró Daniela en aquella oportunidad.

Ante esto, Maite Orsini decidió hablar y lo hizo a través de sus redes sociales, donde aseguró que estaba soltera y que "no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes".

Apoyo de Rocío Toscano

Tras esta situación, la actriz Rocío Toscano le envió su apoyo a Maite, en la misma publicación realizada por la diputada en su cuenta de Instagram.

La intérprete relató una incómoda situación que vivió con Daniela. "Qué paja la verdad, esa tipa de verdad necesita salud mental urgente", expresó.

En este sentido, Toscano recordó que "una vez me mandó un mensaje preguntando si acaso estaba hablando con su marido por mensajes y por qué él me había dado like en una foto".

"Brígido vivir pendiente y en ese círculo de celos y desconfianza y cero amor propio.

Aguante Maite", agregó la actriz.