Completamente inesperada fue la revelación que realizó Daniela Aránguiz, donde aseguró que su expareja Jorge Valdivia tendría una relación con la diputada Maite Orisini, y a la vez le sería infiel a la parlamentaria, con ella misma.

Fue a través de una transmisión en vivo donde Daniela Aránguiz aseguró que el "Mago" estaría desde diciembre saliendo con la parlamentaria, y que incluso ya le habría sido infiel con ella, durante unas vacaciones en familia a Estados Unidos, cuando celebraron las fiestas de fin de año.

Fue por este sentido que los cibernautas se armaron y se dirigieron hasta el perfil de la parlamentaria y la criticaron: "Maite, por favor que sea mentira que estás con el Malo Valdivia", "Nadie puede opinar de otres, pero con Valdivia? Pésimo", "Te puedes meter con cualquiera, y te metes con ese indecente y facho del Mago Valdivia", fueron algunos de los mensajes que se dejaron ver.

"Me robaba que volviéramos, pero (él) ya tenía otra relación".

"Nosotros hemos tenido nuestras recaídas, y eso es lo feo. Supe que se fueron de vacaciones juntos, y yo lo he seguido viendo. Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación", fue parte de lo que reveló Daniela Aránguiz.

Por último, manifestó: "Jorge me cagó durante 17 años y sigue siendo infiel. No puede entender cómo está iniciando una relación y ya la cagó conmigo. Fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex".