Durante la jornada de ayer se viralizaron algunos rumores que apuntaban a una supuesta relación amorosa entre el actor Claudio Castellón y la diputada Maite Orsini.

"Claudio Castellón pasaría las penas de amor con Maite Orsini", afirmó la periodista Cecilia Gutiérrez, aludiendo al quiebre que tuvo el intérprete con la actriz Luz Valdivieso.

Para alimentar aún más este rumor, el podcast de farándula "El Gosip" compartió un par de imágenes en donde se deja ver a la diputada con Castellón, quienes aparentemente compartían una comida juntos.

Frente a esta situación, Orsini utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación, y además compartir una profunda crítica.

"Yo nunca le haría…"

"Camino a mi casa, después de un día largo, vengo pensando en que quiero confesarles algo (no hubiese pensado que fuese necesario, menos en pleno siglo XXI)", inició redactando.

Luego continuó: "Voy: tengo amigos hombres, sí, hombres, no solo mujeres, con los que voy a comer, al teatro, igual que con mis amigas. Si con mis opiniones he hecho parecer que solo me relaciono afectivamente con mujeres y que a los hombres los quiero relegar a lo doméstico o meramente reproductivo, quiero aclarar que no es así".

Por último, la parlamentaria manifestó: "Yo nunca le haría a los hombres ni 1/4 de lo que el machismo nos ha hecho las mujeres".

Aquí puedes ver la publicación que compartió: