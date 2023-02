Comparte

El cantante nacional Pailita entregó angustiantes declaraciones a través de sus "historias" de Instagram, luego de la polémica generada con su expareja.

Cabe recordar que la expolola del artista compartió una serie de videos, donde lo acusó de ser una persona "manipuladora" y "narcisista".

Ante esto, el mismo Pailita decidió realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde habló de la relación que mantuvo con la joven y mostró las transferencias de dinero que le había hecho a su expareja.

Tras esta situación, el intérprete chileno compartió un sentido mensaje, donde ofreció "disculpas" a las personas que se vieron afectadas por sus dichos.

"Quería primero que todo pedirles disculpas a cada una de las personas que vieron afectadas, a mis fanáticos, a las mujeres, a los hombres, a todos, por el live. La manera de expresarme ese día no fue buena, dije puras cosas estúpidas, el tema de sacar las cosas en cara, de ventilar cosas de la relación de los dos", expresó.

Captura Instagram

"Muchas cosas que dije en ese live, las dije impulsivamente, ya que estaba viendo el live y muchas de las cosas que se decían no eran ciertas, yo me sentía atacado por la gente", añadió.

Según dijo el artista, "no tuve que haber hecho el live, no tuve que haberme puesto de esa forma ni decir esas estupideces. Les pido mil disculpas (…) me pongo los pantalones y me equivoqué, me equivoqué feo, de verdad".

"Dije cosas que no tuve que haber dicho, soy persona, quiero que entiendan eso, yo no he matado a nadie", comentó.

Asimismo, señaló que "yo soy persona igual que ustedes, me equivoqué y lo asumo de verdad. Esto a mí me está afectando psicológicamente demasiado, yo estoy destruido en este momento".

"Me da mucha pena, porque yo tengo familia y yo no soy una mala persona (…) no piensen que me estoy victimizando, jamás, y siempre me he puesto los pantalones y he pedido disculpas ante cualquier situación", sostuvo Pailita.

Posteriormente, publicó una imagen con el siguiente mensaje: "El único que juzga es Dios y yo nunca he obrado mal como para recibir tanto odio".

"He tenido un año de mierda, llevan un año haciéndome bullying cibernético con lo de mi mamá y no saben que yo me quise matar varias veces por eso", manifestó.

"No saben nada. No es fácil llevar todo esto, la mente muchas veces te juega en contra, todos nos equivocamos y esta vez me tocó a mí", concluyó.