Arturo Walden, más conocido como El Kiwi, relató la manera en cómo fue desvinculado de TVN tras la polémica protagonizada por el beso sin consentimiento que le dio a la comediante Pamela Leiva.

“Fue injusto (…) uno pasa por la rabia y pena”, comenzó diciendo en entrevista con el programa "Sígueme y te sigo" de TV+.

Luego, comentó como ocurrió todo: "Ese día me mandaron a hacer un móvil con la Pamela (…) le escribí y me contestó, y me puse eufórico… Yo no le di el beso, pero como estaba la cabeza ahí (pareciera que sí). Entonces, la Pamela me dice que no se roban los besos y yo le pido perdón".

"Estuve una hora con ella, pura buena onda, llegó al hotel y me dicen que habíamos salido segundos, estábamos contentos. Me dijeron ‘la raja, estamos contentos, pero no hagas más lo del beso’", afirmó el notero.

Pero lo que no sabía El Kiwi, es que el registro se viralizó rápidamente: "Llamé al productor ejecutivo y le pregunto qué hacemos, y no me contestó. A mí me dijeron que no fuera a la Quinta Vergara para protegerme… Estaba complicado porque no estoy acostumbrado a este tipo de polémicas, me sentía solo (…) me sentía como una basura".

En ese sentido, Walden aseguró que "tomé desayuno, y la productora que estaba a cargo no me dijo nada, y otro productor me dijo que iba a hacer un móvil con Michael Roldán, y vuelvo a la habitación… Después me contesta el productor que no me había respondido y me dice ‘a la mitad del programa te llamo’, y ahí ya me dio pena".

Asimismo, detalló la reunión express que hubo en su habitación. "Entro en una habitación con dos camas y una mesa al medio, parecía interrogatorio, y veo el contrato. Me senté y me dijeron ‘le estás haciendo mucho daño al programa, no puedes seguir en el programa’", dijo.

“No me preguntaron cómo estaba, nada. Me trajeron el contrato y me comentaron que me iban a pagar hasta ese día, y yo dije ‘cómo pueden ser tan rascas’, y dije ‘chao’”, recalcó.

Por último, el notero concluyó que "duró tres minutos la reunión, ante eso, qué les iba a alegar", terminando así su fugaz paso por la señal estatal.

