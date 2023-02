Comparte

Daniela Aránguiz continúa causando polémica tras revelar que su ex esposo, Jorge Valdivia, estaría en una relación con la diputada Maite Orsini, abordando el tema nuevamente en Mucho Gusto.

"Yo puedo ser lo que ustedes quieran, pero mentirosa jamás he sido en mi vida. Él tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, pero sin jugar con las personas", sostuvo.

"Él no puede venir a mi casa a decir que está enamorado de mi, de que nosotros tengamos un remember un día martes, y el miércoles y todos los días anteriores que él haya dormido en la casa de la señorita (Maite) Orsini, eso lo tengo grabado, dicho por ella.", sostuvo.

"Para ese juego yo no me presto, porque yo no soy amante de nadie, menos de mi ex marido. Yo la llamé para ver si esto era verdad, a mi me vino una crisis de angustia. Me tuvieron que poner un suerito, porque soy una mujer muy feliz y no estoy acostumbrada a tener este tipo de líos o problemas, menos con alguien que yo quiero mucho, que es Jorge", declaró Daniela Aránguiz.

"Ojalá que puedan tener una relación muy linda, pero que sea sin mentiras, sin engaños. No puede que ser que si es que Jorge lleva uno o dos meses con ella y ya le esté poniendo el gorro, no puede ser, conmigo y con otras también", aseguró.