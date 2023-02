Comparte

Este lunes el alcalde de Colchane, Javier García, se refirió en La Mañana de Agricultura al despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte del país para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia.

"El día de ayer lo vimos con esperanza de que esta nuevas facultades con las que cuenta el ejército, pueda contribuir al control de las personas que ingresan al país, sobretodo en revisión de sus equipajes, ya que muchos ingresan con armas de fuego, atacando a nuestros vecinos", señaló el jefe comunal.

"Esta medida por si sola lamentablemente no va solucionar el problema, quiero ser responsable en eso, requiere trabajar en mejorar el proceso de reconducción. Hoy día con Bolivia no opera respecto de los ciudadanos que no son bolivianos, aquellos que ingresan y que pertenecen a otras nacionalidades", explicó.

En ese sentido, respecto de los migrantes que no son aceptados por Bolivia debido a que son de otra nacionalidad, García sostuvo que, "en la práctica vemos que se arman verdaderas ciudadelas en Alto Hospicio, con más de 20 mil personas que en su mayoría son migrantes. Claramente hay ausencia del Estado en ese sector".

"Todos los problemas sociales se han trasladado a las grandes ciudades, lo que nosotros vemos es que se siguen trasladando migrantes. Bolivia no recibe migrantes que ingresaron a Chile a través de su país y que no sean de su nacionalidad. Ahí es donde debemos poner el foco", sentenció.

"Ya no vemos esas imágenes de hace dos años, de cientos migrantes pernoctando en la plaza de Colchane, hoy día lo que vemos son cientos de migrantes caminando por las faldas del Volcán Isluga, que está a 20 kilómetros de Colchane", detalló el alcalde.

"Nosotros estimamos que el día de hoy ingresan de 200 a 400 personas en promedio diariamente por pasos no habilitados. Donde hay presencia del Ejército, por supuesto que genera temor, pero se los migrantes se trasladan a otro sector, pero se trasladan a otros pasos no habilitados. Estimamos que hay aproximadamente 75 pasos no habilitados", reveló García.

"Necesitamos voluntad, porque estas medidas aisladas por si solas no van a solucionar el problema del descontrol migratorio. La seguridad de los colchaninos y tarapaqueños se ve afectada, más allá de la ideología política del Gobierno, lo que debe priorizar es la seguridad de sus connacionales, que somos nosotros", agregó.

"No digo que el Gobierno no debe resguardar los Derechos Humanos de los migrantes, pero se está olvidando acá de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, como también se está olvidando de la seguridad de los chilenos", sentenció.