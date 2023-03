Comparte

Doloroso es el momento que enfrenta la modelo cubana Lisandra Silva, luego de que, durante su participación en la segunda temporada de "Aquí se Baila", sufriera una grave lesión.

Fue a través de un registro que compartió el pasado miércoles en las redes sociales donde la comunicadora se refirió a su estado de salud.

"Ando un poco desanimada, con unos moretones alucinantes, adolorida", partió señalando en una historia de Instagram que compartió.

Luego continuó y detalló: "Resultó ser un esguince, que, si bien no es nada grave, igual duele mucho, no puedo mover el dedo, entonces, todo lo que es agarre me cuesta, así que me lo inmovilizaron".

Tras esto, precisó cómo se lesionó de esta forma, señalando que se encontraba junto a su compañero Gianfranco: "No fue culpa de él, me caí sin querer y todo mi peso fue hacia el dedo, grité como no se imaginan, de hecho, pensé que se me había roto el dedo".

"Siento que me está pasando la cuenta el extrañar un poco mis gordos, no pasar tiempo con ellos, ahora el cuerpo empieza a reaccionar con dolores, moretones y quiebres emocionales", sumó.

Aquí puedes ver algunas de las historias que compartió: