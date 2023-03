Comparte

El entrenador de Ñublense, Jaime García, anunció que este será su último año en los Diablos Rojos. Además, se mostró molesto y exigió respeto por mal estado de la cancha del Nelson Oyarzún. Todo esto en la previa del duelo ante Universidad Católica.

"Uno espera respeto, a veces hay momentos que uno tiene que culminar sus proyectos bien y creo que este es el año. ¿Qué quieres que te diga? Merezco respeto, así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está", señaló en TNT Sports.

"Sólo pido lo que tiene que ser una cancha. Buscar culpables, yo no soy detective ni quiero serlo, no me interesa. Lo único que pido es eso, creo que lo merezco, a lo mejor tendría que tener un poco más de nombre para poder tener en óptimas condiciones, pero esto viene de todos lados", añadió el DT.

Y es que para García es importante "terminar bien el año, lo voy a hacer, por respeto al club y a la personas que están a cargo del club, de la persona que me trajo. Hay momentos e instancias para decir ‘ya, este año tiene que ser maravilloso, terminar maravilloso para volar".

"Es una autocrítica para mí, creo que el gran responsable soy yo. A lo mejor yo mismo no me respeto, hay cosas que no transo y no voy a justificar tampoco. Lo que tanto esperábamos de poder salir jugar a otro lado, no corresponde por nuestra gente, no se puede así, hay cosas que no me voy a callar, soy así", completó

Recordemos que el próximo partido de Ñublense será ante la UC. Duelo programado para el próximo viernes a las 20:30 horas en el Nelson Oyarzún.