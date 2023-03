Comparte

Anoche se realizó el estreno de “Sayén”, película de la productora Fábula que irá por la plataforma de Amazon.

Una de las estrellas locales que asistió como invitada y que más llamó la atención en la premiere, realizada en un cine del sector alto de la capital, fue Lux Pascal. La actriz chilena, quien reside en Nueva York, donde estudia en la prestigiosa Academia Julliard viajó para acompañar a su hermana quien trabaja en la plataforma exhibidora.

Esta es la primera alfombra roja de Lux en Chile y siendo así, la artista se preocupó mucho del look que usó. Se preparó durante la tarde en el hotel Mandarín de la capital siendo acompañada por un experto en maquillaje y un equipo de vestuario liderado por la estilista Claudia Illanes. Lux usó un vestido Armani.

Hermana del famoso Pedro Pascal, Lux es muy unida al protagonista de “The Mandalorian”, quien en varias ocasiones ha demostrado que está muy orgullo de todo el camino que ha realizado su hermana. "Él también es un artista y me ha servido de guía. Ha sido una de las primeras personas en regalarme las herramientas para conformar mi identidad", dijo Lux Pascal sobre el protagonista de “The Last Of Us”. Esta última cita corresponde a un reportaje que el diario El Universal de México publicó hace dos días acerca de Lux.