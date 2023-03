Comparte

Mauricio Pinilla se referirá este viernes a uno de los momentos más difíciles que ha debido enfrentar como padre, luego de que se viralizara en redes sociales un video íntimo suyo con una escrot.

En el episodio que se estrenará este viernes, Pinilla reconocerá que lo más complejo de aquella polémica, fue el “explicarles a mis hijos las cosas que salieron de esos videos que grabaron en mi casa. Explicarles que la realidad no era esa”, según LUN.

El ex futbolista reconocerá además que tras lo ocurrido sus hijos no pudieron terminar el año escolar, debiendo ver incluso a un psicólogo y a un psiquiatra.

"Ellos se avergonzaban. Yo la verdad me sentí super responsable, en general no me arrepiento de muchas cosas en mi vida, pero ese momento me gustaría cancelarlo ciento por ciento en mi vida", añadirá.

Sin embargo, según contará en Podemos Hablar, el momento que más lo marcó de aquel incómodo momento, fue cuando desde su propia familia le confesaron: "Me avergüenza ser tu hija".

“Fue difícil… siempre he sido un padre ejemplar (…) Y cuando escuché eso, la verdad que fue… pensé en arrancarme, escapar y no sabía dónde meterme”, señalará en el programa.