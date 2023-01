Comparte

Si bien nunca hubo certeza de la relación entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola, los periodistas de espectáculo afirman que su amorío ya habría llegado a su fin. Además, especulan un posible reencuentro del exfutbolista con su exesposa.

En Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez aseguró que el exjugador regresó con la madre de sus tres hijos, Gisella Gallardo, ya que habrían tenido una cercanía después de la muerte de su exsuegro, con quien tenía una relación muy cercana.

En el programa anunciaron lo siguiente: “La pareja que habría vuelto en gloria y majestad, después de un año y un montón de polémicas y conflictos, es Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo”.

El fin con Gala

Por su parte, el periodista de espectáculo, Sergio Rojas confesó que Gala Caldirola se molestó con el exseleccionado nacional, porque asistió al funeral de su exsuegro.

“Pinilla la cortó, porque me pueden creer que Gala se habría puesto celosa porque Mauricio fue al funeral de su ex suegro y eso no le habría gustado”, afirmó el comunicador en su programa de Instagram.

Actualmente, Mauricio Pinilla se la estaría jugando por regresar con Gisella Gallardo, mientras que la modelo española se ha mostrado en sus redes sociales disfrutando con su hija en el sur de Chile.