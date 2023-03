Comparte

El ex running back de la NFL Zac Stacy fue condenado solo a seis meses de prisión por la brutal agresión doméstica que ejerció contra su ex novia.

De acuerdo a las informaciones entregadas desde Estados Unidos, el juez del condado de Orange en Florida emitió el fallo contra el ex jugador de St. Louis Rams, que además lo sancionó con un año de libertad condicional.

Satcy ya contaba con historial de violencia doméstica. De hecho, a mediados de agosto de 2021 ya había sido acusado de ejercer violencia contra la madre de su de su hijo, Kristin Evans. Esto se habría generado porque el corredor de la NFL quería de vuelta el dinero del alquiler.

En ese entonces, su ex mujer declaró: “Me golpeó las piernas, me abofeteó, me levantó por los brazos y me arrojó contra mi ventana, que se rompió. Tenía vidrios en los pies que yo misma quité”.

Sobre ese hecho solo se difundieron algunas fotografías. Pero ahora Stacy protagonizó un nuevo hecho de violencia contra Kristin Evans, y, esta vez, fue grabado. En las imágenes se ve Zac golpeando a Kristin en la cabeza, antes de estrellarla contra su televisor, estando presente su hijo de meses de nacido.

Debido a estos hechos el jugador fue acusado por múltiples cargos por ambos incidentes, pero llegó a un acuerdo con los fiscales a principios de este mes; al declararse culpable del cargo de agresión por violencia doméstica, entre otros. Aún se desconoce cuando comenzará su sentencia.

