El nombre de Pamela Leiva se ha encontrado en la palestra, no solo por su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2023, donde logró llevarse los dos galardones, sino también por el beso que le dio Arturo "Kiwi" Walden sin su consentimiento, lo que llevó a la desvinculación del comunicador.

En esta línea, una de las personas que se refirió a la desvinculación del entonces notero, fue la panelista Titi García-Huidobro de "Sígueme y te sigo".

"Ni que hubiera hecho, no sé, le hubiera agarrado una pechuga… Todos sabemos cómo es el Kiwi", fue parte de lo que expresó en la oportunidad, señalando que "él jamás lo hizo con mala intención".

Este comentario no fue bien recibido por la comediante, quien en "Zona de Estrellas" respondió a los dichos de la también actriz: "Me la encontré con sus hijos en el festival, nos saludamos… Como que me chocó, porque digo, ese es el mensaje que le está dando a los niños: ‘Si no te agarra la pechuga no le pongas color’. Eso me parece grave".

La nueva réplica de Titi García-Huidobro

"Mi comentario sobre lo que sucedió con Pamela y el Kiwi fue con respecto a la decisión de los ejecutivos de TVN de sacarlo del Buenos días a todos. Condeno absolutamente cualquier hecho en el que se abuse de otra persona, de cualquier forma", partió respondiendo la panelista.

Luego Titi criticó que la comediante involucrara a sus hijos en el intercambio: "No tiene nada que ver que involucre a mis hijos. O sea, sí, yo andaba con mis hijos en el Festival, pero mi opinión, vuelvo a reiterar, fue que encontré un poco drástica la decisión del despido… Pamela tampoco entendió por dónde iba mi comentario".

Finalmente, volvió a referirse el beso robado que le dio Kiwi: "Lo que comenté, fue que sentí que era un poco exagerado haberlo despedido del programa. Pero, claramente fue un error del Kiwi, porque obviamente nadie puede robarle un beso a nadie, ni hacer algo que la otra persona no esté de acuerdo".