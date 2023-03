Comparte

El actor nacional Jorge Zabaleta durante el último tiempo se ha mantenido bastante activo, luego de que participe en múltiples programas, como lo es "Socios de la Parrilla", e incluso una incursión en el cine.

Sin embargo, hasta el momento no se había referido a una dificultad personal que enfrenta, la cual incluso le ha traído problemas de salud.

En conversación con LUN, el intérprete se refirió a su aumento de peso, el cual lo llevó a modificar su rutina.

"Subí mucho de peso y llegué a los 100 kilos. Como mido un metro ochenta, debería tener un peso ideal de 82 kilos", afirmó el actor.

Tras este aumento, su amigo y colega Francisco Saavedra le recomendó realizarse chequeos médicos: "Me mandó a hacerme los exámenes y me salieron todos alterados: colesterol, azúcar, todos. Siempre los tuve dentro de lo normal", reveló.

"Ahora estoy cuidando mi dieta"

Junto a esto, señaló que incluso le recetaron un medicamento destinado a la regulación del azúcar en la sangre.

"El sobrepeso es la madre de todos los males, así que ahora estoy cuidando mi dieta: saqué todos los productos con harina como el pan, dejé todas las azúcares y ahora como harta proteína", sostuvo.

Finalmente, reveló que incluso se inscribió a un gimnasio, actividad que no realizaba: "Nunca me gustó el deporte ni el gimnasio, pero ahora estoy a full. Mi hija Milagros, seleccionada nacional de hockey, me obligó. Me llevó a comprarme poleras y short deportivos porque no tenía".

"Estoy haciendo rutinas hace dos semanas. Vengo al gimnasio sin falta", finalizó.